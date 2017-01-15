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В стране и мире | С 83-го этажа небоскреба в «Москва-Сити» упал человек

15.01.2017|12:00
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Постоялец гостиницы упал с 83-го этажа высотного здания «Око» в деловом центре «Москва-Сити», сообщили ТАСС в правоохранительных органах столицы.

«Личность погибшего и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе полиции факт обнаружения тела подтвердили, отметив, что на месте работает следственно-оперативная группа.

По свидетельству очевидцев, жертва — молодой человек, он рухнул на припаркованный рядом с башней автомобиль. Судя по фото, это Mercedes-Benz Gelandewagen.

Телеканал «360» сообщает, что, по предварительной информации, человек упал со смотровой площадки небоскреба.

Источник — lenta.ru
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Гость|15.01.2017 12:08|

penzainform.ru писал(a):

Mercedes-Benz Gelandewagen
минус восемь миллионов.

Реанимация ему зачем, надо было сразу попа вызвать.

Гость|15.01.2017 12:12|

Очередной экстримал делал сэлфи?

Имя: Гость
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