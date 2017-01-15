15.01.2017 | 11:58

В Чечне задержан особо опасный террорист Имран Дацаев, которому удалось скрыться во время спецоперации в селе Гелдаган Курчалоевского района. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщил в своем Instagram глава республики Рамзан Кадыров.

«Его настигли в районе площади "Минутка" во дворе торгового центра "Орбита". Сотрудники полиции блокировали бандита и предложили сдаться. Он бросил в их сторону гранату. Дацаева удалось взять живым», — написал Кадыров. По его словам, задержанный дает подробные показания, называет фамилии, источники приобретения оружия.

Дацаев входил в банду, которую координировал находящийся в Сирии боевик запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», уроженец чеченского города Шали.

Глава Чечни рассказал, что Дацаев осенью 2016 года убил старшего сержанта полиции Аюба Даутмерзаева. Задержанный объяснил свой поступок приказом от ИГ убить любого сотрудника правоохранительных органов, после чего прислать отчет, чтобы заслужить доверие.

Кроме того, Кадыров сообщил, что в субботу, 14 января, в Нальчике задержаны еще два террориста из этой же группы, пытавшиеся покинуть пределы Северного Кавказа, их везут в Грозный. «На данный момент вся бандгруппа нейтрализована, в отделы полиции доставлены более пятидесяти участников», — добавил глава республики.

11 января в Курчалоевском районе была проведена спецоперация по ликвидации боевиков. Силовики блокировали бандгруппу на окраине населенного пункта Цоци-юрт. На предложение сдаться преступники открыли огонь, после чего попытались скрыться. В результате четыре боевика были убиты, один задержан, еще одному удалось сбежать. Личности ликвидированных экстремистов установлены. Среди сотрудников правоохранительных органов погибли два человека.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя итоги спецоперации, выразил уверенность, что ликвидированная группа была тесно связана с ИГ. На след экстремистов, по данным СМИ, удалось выйти в том числе благодаря вскрытию их переписки в WhatsApp, где у боевиков была своя группа.