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В стране и мире | Умер 111-летний создатель латинской транскрипции китайского языка

14.01.2017|11:13
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Китайский лингвист Чжоу Югуан, создавший латинскую транскрипцию китайского языка (пиньинь), скончался в КНР в субботу, 14 января. Как сообщает издание The Paper, накануне он отметил свое 111-летие.

Югуан родился в 1906 году в Чанчжоу (провинция Цзянсу). Он свободно говорил на английском, японском и французском языках. Свою работу над пиньинем лингвист начал в 1955 году, а в 1958-м транскрипция была утверждена Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП) — высшим законодательным органом КНР.

С 1979 года пиньинь используют во всех странах мира как официальную латинскую транскрипцию китайского языка, отмечает РИА Новости.

Источник — lenta.ru
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