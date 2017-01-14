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В стране и мире | Музей мусора уцелел при пожаре на свалке под Иркутском

14.01.2017|10:18
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Музей мусора не пострадал в результате пожара на полигоне твердых бытовых отходов под Иркутском. Об этом сообщает в субботу, 14 января, «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Возгорание возникло 13 января около 22:00 по местному времени (17:00 мск), его площадь достигла 1,2 тысячи квадратных метров. В результате были повреждены временные деревянные сооружения. Пожар не повлиял на круглосуточную работу свалки. Пострадавших нет, спецтехника повреждений не получила.

Полигон твердых бытовых отходов расположен в пяти километрах от Иркутска на Александровском тракте. На его территории находится музей мусора, насчитывающий десятки экспонатов из числа выброшенных предметов. Сам музей, по словам его создателей, работников свалки, оформлен в виде средневекового замка и популярен не только среди местных жителей, но и среди туристов.

Источник — lenta.ru
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