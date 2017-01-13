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В стране и мире | В Японии раскупили понравившееся Путину сакэ

13.01.2017|14:41
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В Японии раскупили сакэ «Восточная красавица», которое президент России Владимир Путин попробовал и похвалил во время визита в декабре 2016 года. Об этом рассказал глава производящей напиток компании Sumikawa Shuzo Такафуми Сумикава, сообщает РИА Новости в пятницу, 13 января.

По его словам, сакэ «Восточная красавица. Первый штандарт» было раскуплено со складов меньше чем за неделю. «Всего этот вид мы производим в объеме около 20 тысяч бутылок в год. Мы заранее не знали, что оно будет представлено российскому президенту, и были совершенно не готовы к такой реакции покупателей», - сообщил Сумикава.

В настоящее время у Sumikawa Shuzo не осталось ни одной бутылки напитка, добавил глава компании. Он отметил, что очередь ожидания на это сакэ составляет два-три месяца.

Сумикава также рассказал, что ажиотажный спрос зафиксирован на все сорта «Восточной красавицы», которой производится в общей сложности 250 тысяч бутылок в год. «Сейчас каждая партия раскупается сразу, следующим покупателям приходится ждать еще 40 дней, чтобы приобрести это сакэ. Никогда до сих пор не было ничего подобного», - сообщил он.

Путин посещал Японию 15-16 декабря. Предполагалось, что в Нагато президент России и японский премьер-министр Синдзо Абэ посетят горячие термальные источники, но из-за затянувшейся программы купание пришлось отменить.

Позднее Путин рассказал, что во время визита ему «удалось прикоснуться только к одному "горячему источнику" - сакэ местного производства, называется "Восточная красавица"». По словам президента, напиток ему понравился. «Очень рекомендую!» - сказал глава государства, добавив, что «нужно знать меру».

Источник — lenta.ru
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