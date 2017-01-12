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В стране и мире | В Германии поезд с газом сошел с рельсов после столкновения с банкоматом

12.01.2017|15:24
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В немецком городе Динслакен грузовой поезд сошел с рельсов после наезда на банкомат, который неизвестные положили на пути, чтобы вскрыть. Об этом сообщает в четверг, 12 января, Express со ссылкой на представителя местной полиции.

В результате произошедшего с рельсов вылетел головной вагон, в котором находились машинист и двое помощников. Никто не пострадал.

По предварительной версии, преступники намеревались забрать деньги из банкомата, однако скрылись после произошедшего. Как отмечается, в результате наезда поезда аппарат разломился, а находившиеся в нем купюры и монеты разлетелись. Их собрали сотрудники полиции. Откуда и когда был украден банкомат, не сообщается.

Грузовой состав перевозил в том числе газ и горючие жидкости. Утечки не произошло.

Инцидент привел к приостановке движения поездов на участке между городами Оберхаузен и Везель. Кроме того, было затруднено движение скоростных составов между Франкфуртом-на-Майне и Амстердамом.

Источник — lenta.ru
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Гость|12.01.2017 15:40|

Сто пудов эти неизвестные - ослоЁбы мигранты. Как же они достали весь мир.

Гость|12.01.2017 15:51|

Видно пиво скисло, раз там такое происходит

Имя: Гость
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