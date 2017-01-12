12.01.2017 | 17:04

Реальные расходы россиян в декабре 2016 года упали до минимума за пять лет. Об этом в четверг, 12 января, сообщил исследовательский холдинг «Ромир».

«Несмотря на номинальный рост объема повседневных расходов до самого высокого показателя за все годы наблюдений, реальные расходы, то есть "очищенные" от инфляции, в декабре прошедшего года оказались самыми низкими за пять последних лет», — отметили эксперты.

При этом расходы россиян в том же месяце по сравнению с ноябрем выросли почти на 18 процентов. Самыми экономными оказались жители Приволжского округа — их траты выросли всего на 12,4 процента. Самыми расточительными — сибиряки и дальневосточники — их расходы подскочили на 28,6 процента.

Результаты исследования были получены на основе опроса 35 тысяч россиян, 13 тысяч домохозяйств в 180 городах.

В конце декабря министр финансов России Антон Силуанов заявил, что рост реальных доходов населения в 2017 году составит около 1,5 процента.

Минэкономразвития в конце 2016-го пересмотрело оценку падения реальных располагаемых доходов населения за год с 5,6 процента до 5,8 процента.