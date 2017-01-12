12.01.2017 | 17:36

Уволен главврач уфимской больницы, в которой пациентке с больной ногой пришлось ползти по лестнице на второй этаж. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе главы Башкирии Рустэма Хамитова.

«Виноват в этом случае главный врач. Два года не работал лифт. Все это время под разными предлогами он уходил от вопроса ввода в эксплуатацию лифта. Мною дано указание освободить главного врача от должности», — заявил Хамитов, отметив, что произошедшее является «ярким примером бездушного и равнодушного отношения к людям».

Ранее в январе региональная прокуратура начала проверку появившейся в СМИ информации о том, что в поликлинике №1 городской клинической больницы №13 женщине, недавно перенесшей операцию на ноге, пришлось ползти по лестнице на рентген. Специализированный кабинет в поликлинике находится на втором этаже, лифт не работает, а пандусы и коляски отсутствуют.

Медперсонал не попытался помочь женщине, которая передвигается исключительно при помощи ходунков.