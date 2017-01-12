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В стране и мире | Главврача больницы в Уфе уволили из-за ползавшей по лестнице пациентки

12.01.2017|17:36
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Уволен главврач уфимской больницы, в которой пациентке с больной ногой пришлось ползти по лестнице на второй этаж. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе главы Башкирии Рустэма Хамитова.

«Виноват в этом случае главный врач. Два года не работал лифт. Все это время под разными предлогами он уходил от вопроса ввода в эксплуатацию лифта. Мною дано указание освободить главного врача от должности», — заявил Хамитов, отметив, что произошедшее является «ярким примером бездушного и равнодушного отношения к людям».

Ранее в январе региональная прокуратура начала проверку появившейся в СМИ информации о том, что в поликлинике №1 городской клинической больницы №13 женщине, недавно перенесшей операцию на ноге, пришлось ползти по лестнице на рентген. Специализированный кабинет в поликлинике находится на втором этаже, лифт не работает, а пандусы и коляски отсутствуют.

Медперсонал не попытался помочь женщине, которая передвигается исключительно при помощи ходунков.

Источник — lenta.ru
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Гость|12.01.2017 18:06|

Попробуйте с ходунками пройти в нашу офтальмологическую - результат будет такой же.

Гость|12.01.2017 18:10|

Гость писал(a):

в нашу офтальмологическую - результат будет такой же.
В какую НАШУ!? Здесь разговор про Уфу, милионник, столицу Башкирии! А ты про какое-то село!

Гость|12.01.2017 18:15|

Гость писал(a):

Попробуйте с ходунками пройти в нашу офтальмологическую - результат будет такой же.
А что за результат? Полы чистые, всё стерильно, взял да забрался на четвереньках. Подумаешь, эка важность!

Гость|12.01.2017 18:38|

на ул.Гагарина 24 на 2м этаже рентген и все кабинеты врачей..инвалиды и другие со сломанными ногами и тд..также ползут..ни кого не наказали..видимо потому что не засняли еще на телеыоны видео

Гость|12.01.2017 19:08|

Денег на здравохранение немножко. Зрите в корень.

Имя: Гость
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