11.01.2017 | 15:13

Бразильские ученые впервые задокументировали случай поедания пауком тарантулом змеи в дикой природе. Об этом пишет портал Live Science.

Открытие сделали выпускник Федерального университета Санты-Марии Леонардо Мальта Борджес (Leandro Malta Borges) и его коллеги, исследовавшие тарантулов в регионе Серра до Кавера (Serra do Caverá) на юге Бразилии.

Сам случай был зафиксирован 23 октября 2015 года, однако огласку он получил лишь недавно. Ученые обнаружили паука Grammostola quirogai (этот вид был формально описан в 2015 году и ранее полагалось, что он обитает только в Уругвае) поедающим 40-сантиметрового земляного ужа. «Поедание такой большой змеи пауком подобного размера стало невероятным сюрпризом для нас», — сказал Борджес.

Он также отметил, что паук питался змеей уже довольно длительное время к тому моменту, как их нашли. На это указывает тот факт, что передняя и средняя часть жертвы уже превратилась в клейкое месиво (это связано с особенностями пищеварения Grammostola quirogai).

Борджес полагает, что тарантул, вероятнее всего, убил змею благодаря своим клыкам (у этого вида в длину они могут достигать двух сантиметров). У Grammostola quirogai есть и яд, однако он пока не был исследован, в связи с чем ученые не могут сделать вывод о том, насколько он губителен.

Тарантулы, как правило, питаются другими пауками, насекомыми, мелкими рептилиями, птицами или млекопитающими. Тем не менее Борджес напомнил, что пауки других видов используют этих пресмыкающихся в пищу. В их числе и черная вдова, которая поражает жертву сильным токсином, а также использует в охоте паутину.