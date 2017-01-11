11.01.2017 | 13:45

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что партия обратится в комитет Госдумы по культуре с просьбой рассмотреть ситуацию с трансляцией в январские праздники по телевидению так называемых новогодних огоньков. Об этом в среду, 11 января, сообщает ТАСС.

Политик подчеркнул, что граждане устали смотреть такие программы. «Очень часто одни и те же передачи, одни и те же ведущие. Не буду называть этих актеров — они же все у нас такие обидчивые. На всех каналах все "новогодние огоньки" одни и те же, противно смотреть», — пояснил свою позицию Жириновский.

По его утверждению, в различные инстанции уже поступило около 10 тысяч писем с протестами против этих телепрограмм.

Лидер ЛДПР признался, что ранее просил руководителя одного из каналов убрать из эфира одну из подобных передач, однако в ответ услышал отказ. Ему объяснили, что программы такого плана якобы «самые рейтинговые».

«Значит, проблема денег. Из-за денег миллионы людей должны мучиться и смотреть передачи, которые им не нравятся», — резюмировал политик.

В дни новогодних каникул многие россияне возмутились из-за качества праздничных телепередач, предложенных федеральными каналами. Особенно досталось «Голубому огоньку» на «России 1», где немолодые кумиры эстрады традиционно исполняли песни, пародии и шутили на камеру. В частности, критикам новогоднего телеэфира не понравился Филипп Киркоров в образе снежинки и Лолита Милявская, вышедшая на сцену в коротком народном костюме.

Как сообщают dni.ru, новогодними передачами недовольны и обычные телезрители. Житель Ростова-на-Дону Вадим Манукян создал петицию, в которой требует убрать из праздничного эфира Первого канала программу с участием Аллы Пугачевой. «Поверьте, мало кому понравилось находиться за столом "В гостях у примадонны"», — заявил он. Обращение, которое поддержали свыше 100 тысяч человек, автор планирует направить руководству Первого канала. Петиция опубликована на сайте change.org.

За певицу уже заступился ряд деятелей шоу-бизнеса, включая продюсера Иосифа Пригожина. «Сегодня про Пугачеву напишут, завтра еще про кого-то. Вот когда они будут руководить каким-нибудь каналом, тогда пусть и определяют, кому быть в эфире, а кому нет», — заявил он в интервью телеканалу «360».