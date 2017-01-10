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В стране и мире | Женщина прожила в аэропорту Сингапура восемь лет

10.01.2017|15:20
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Женщина в течение восьми лет жила в международном аэропорту Сингапура. Об этом сообщает издание Strait Times.

В отличие от соседей по залу ожидания, очутившихся там из-за проблем с жильем или документами, у нее есть трехкомнатная квартира в соседнем районе города.

В 2008 году после финансового кризиса она столкнулась с нехваткой денег и решила переждать трудные дни в аэропорту, но в итоге осталась там на много лет. Свою квартиру женщина сдала в аренду.

Она привыкла к удобствам аэропорта. В залах ожидания всегда работают кондиционеры, есть фуд-корт и супермаркеты, можно пользоваться душем и бесплатным Wi-Fi. Она планирует продать квартиру, но покидать аэропорт пока не собирается.

Кроме нее, в международном аэропорту Сингапура постоянно проживают около 10 человек.

В 2015 году сообщалось, что в аэропорту кипрского города Ларнаки 13 месяцев живут мать и дочь из Германии. После того как их депортировали из-за истечения срока действия виз, они предпочли поселиться на парковке аэропорта.

Источник — lenta.ru
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