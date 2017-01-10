10.01.2017 | 11:23

Законопроект, позволяющий забирать у должников единственное жилье, коснется только тех, чьи жилищные условия «явно превышают» потребности. Такое пояснение дали в Министерстве юстиции России, которое выступило с соответствующей инициативой, передает РИА Новости.

В ведомстве пояснили, что учитываться будет как метраж, так и рыночная стоимость жилья.

Решение о таком взыскании может быть принято, только если доходы должника не соразмерны обязательствам, а жилье является единственным имуществом. Кроме того, суд устанавливает сумму, которую гражданину выплатят для приобретения другого жилья в том же населенном пункте. «Согласно проекту, должник сам будет определять, какое жилье приобрести», — отметили в министерстве.

Подчеркивается, что об «уплотнении» квартир и создании коммуналок речи не идет.

Новый порядок будет применяться к отношениям, возникшим после вступления закона в силу. Исключением станут случаи требования возмещения вреда жизни и здоровью, а также взыскания алиментов.

В настоящее время закон запрещает отбирать у должников единственное жилье.