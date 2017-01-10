Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|10 янв 2017|12:37
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-15oC
-12oC
Завтра | Облачно |
  71.94  |  $  63.55
 

В стране и мире | В Минюсте прокомментировали предложение отбирать за долги единственное жилье

10.01.2017|11:23
Печать

Законопроект, позволяющий забирать у должников единственное жилье, коснется только тех, чьи жилищные условия «явно превышают» потребности. Такое пояснение дали в Министерстве юстиции России, которое выступило с соответствующей инициативой, передает РИА Новости.

В ведомстве пояснили, что учитываться будет как метраж, так и рыночная стоимость жилья.

Решение о таком взыскании может быть принято, только если доходы должника не соразмерны обязательствам, а жилье является единственным имуществом. Кроме того, суд устанавливает сумму, которую гражданину выплатят для приобретения другого жилья в том же населенном пункте. «Согласно проекту, должник сам будет определять, какое жилье приобрести», — отметили в министерстве.

Подчеркивается, что об «уплотнении» квартир и создании коммуналок речи не идет.

Новый порядок будет применяться к отношениям, возникшим после вступления закона в силу. Исключением станут случаи требования возмещения вреда жизни и здоровью, а также взыскания алиментов.

В настоящее время закон запрещает отбирать у должников единственное жилье.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
Гость|10.01.2017 12:03|

Продай жилье, купи автомат?

Гость|10.01.2017 12:03|

когда же вы нажретесь сатанинское отродье!!!!!!!!

Гость|10.01.2017 12:19|

когда только нажрутся на несчастье россиян

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!