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В стране и мире | Названа дата первого официального матча Шараповой после дисквалификации

10.01.2017|15:17
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Российская теннисистка Мария Шарапова 26 апреля на турнире в Штутгарте впервые примет участие в официальном матче после дисквалификации. Об этом сообщается на сайте соревнований.

«Я счастлива, что мой первый матч состоится на одном из моих любимых турниров. Не могу дождаться, чтобы увидеть своих фанатов и вернуться к любимому делу», - рассказала Шарапова.

Шарапова продолжает отбывать дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. 4 октября прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок отстранения теннисистки от соревнований с 2 лет до 15 месяцев. Спортсменку дисквалифицировали за применение мельдония 8 июня.

Шарапова - пятикратная победительница турниров серии Большого шлема. В составе сборной России она победила в Кубке Федерации и завоевала серебряную медаль Олимпиады-2012 в Лондоне в одиночном разряде.

Источник — lenta.ru
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