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В стране и мире | В Воронежском зоопарке усыпят всех птиц

09.01.2017|12:34
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В Воронежском зоопарке уничтожат всех птиц из-за случаев птичьего гриппа. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

«В новогодние праздники в Воронежском зоопарке зафиксированы факты гибели птиц, в том числе занесенных в Красную книгу. По предварительным данным, причиной гибели послужила быстро распространяющаяся инфекция, предположительно птичий грипп. В связи с этим принято решение о проведении поголовной эвтаназии птиц в зоопарке», — говорится в сообщении.

По факту массовой гибели пернатых проводится проверка.

Воронежский зоопарк был открыт в 1994 году. В нем содержатся более полутора тысяч животных 171 вида. В частности, там живут 159 птиц 44 видов. Из них в Красную книгу России включены семь видов, в том числе лебедь-шипун, белый аист, кавказский фазан, утка-мандаринка и другие.

Источник — lenta.ru
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