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В стране и мире | В Госдуме изучат идею о запрете продавать сигареты родившимся в 2015-м

09.01.2017|13:29
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Депутат Госдумы Сергей Фургал пообещал изучить информацию о предложении запретить продажу табака родившимся в 2015-м и позже. Об этом он сообщил агентству «Москва».

«Мне абсолютно непонятно, откуда взялась такая идея. Мы разберемся, почитаем, что у них там за новые идеи, и тогда уже можно будет что-то предметно сказать. Сейчас ничего предметно сказать нельзя, потому что все это подается в виде слухов, но мы изучим это предложение», — отметил Фургал, первый зампредседателя комитета нижней палаты по охране здоровья.

Глава этого комитета Дмитрий Морозов сказал ТАСС, что инициатива выглядит сырой и требует обсуждения. Официальной информации об этой концепции депутат не получал. Говоря о возможности такого запрета в будущем, он отметил, что «в жизни стопроцентных запретов не бывает».

По словам главного редактора портала «Русский табак» Максима Королева, сложно сказать, нарушает ли права потребителей предлагаемое ограничение. «Табак — это особый товар, который всегда имеет отдельное регулирование во всем мире и в России. И является таким предметом изъятия из общей концепции прав потребителей», — заявил он Национальной службе новостей (НСН).

Ранее в понедельник, 9 января, «Известия» сообщили, что Минздрав подготовил «Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу». Документ разработан по поручению министра Вероники Скворцовой и направлен в ряд федеральных ведомств (это газете подтвердили в Минздраве). Основная цель концепции — снижение к 2025 году распространенности потребления табака среди населения до 25 процентов. Один из пунктов — запрет на продажу табака родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия. Он может начать действовать в 2033 году.

Источник — lenta.ru
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