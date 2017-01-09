09.01.2017 | 17:13

Мраморной статуе Давида работы Микеланджело, находящейся в Академии изящных искусств во Флоренции (Италия), спрогнозировали разрушение из-за излишних вибраций. Предотвратить потерю произведения искусства, как полагают эксперты, поможет слой антисейсмического материала у основания статуи. Об этом сообщает издание The Times.

Стоимость работ оценивается в 200 тысяч евро. По мнению экспертов, власти Италии, несмотря на то что о проблеме известно около десяти лет, не уделяют должного внимания сохранению памятника.

«В свете произошедших в Центральной Италии землетрясений и того факта, что мы не можем исключить их распространения в направлении на север, проблема сейсмической защиты Давида работы Микеланджело стала чрезвычайно актуальной», — сказал в беседе с изданием изучавший статую эксперт Алессандро Мартелли.

Причиной возможного разрушения скульптуры являются микротрещины в мраморе, появившиеся в области лодыжек Давида. Деформации возникли под действием силы тяжести из-за давления вышележащих частей статуи на находящиеся под ними. Ускорить разрушение скульптуры может сильное землетрясение.

Скульптура Давида, изображающего соперника Голиафа из библейского сюжета, создана итальянским художником Микеланджело Буонарроти между 1501-1504 годами. В высоту статуя, выполненная из цельного куска мрамора, достигает 5,16 метра.

В Центральной Италии в августе 2016 года произошло сильное землетрясение. По данным Геологической службы США, его очаг располагался на глубине 10 километров, а магнитуда составила 6,2-6,4. Природное бедствие привело к гибели около 300 человек.