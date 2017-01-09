09.01.2017 | 18:08

Рейс авиакомпании Emirates из столицы Омана Маскат в Дубай пришлось отменить из-за обнаруженной в самолете змеи. Об этом в понедельник, 9 января, сообщает издание The National.

Как заявила представитель перевозчика, инцидент произошел днем ранее. Пресмыкающееся нашли в грузовом отсеке лайнера перед началом посадки пассажиров.

К какому виду относилась обнаруженная змея, не уточняется. Для очистки и проверки воздушного судна на его борт направили специалистов по рептилиям и уборщиков.

В начале ноября 2016 года инцидент со змеей случился на борту лайнера компании Aeromexico. Оказавшееся на свободе в салоне самолета пресмыкающееся напугало пассажиров. После посадки в Мехико специалисты поймали рептилию.