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В стране и мире | В Москве подозреваемый в убийстве ранил двух полицейских перед суицидом

08.01.2017|12:13
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Два столичных полицейских госпитализированы с ранениями, полученными при задержании подозреваемого в убийстве. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России (СКР).

«Сотрудники полиции приняли меры к задержанию возможного подозреваемого, который оказал им сопротивление и произвел выстрелы по наряду вневедомственной охраны. После чего подозреваемый покончил жизнь самоубийством. В результате два сотрудника получили ранения», — говорится в сообщении ведомства.

В СКР сообщили, что по факту убийства и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено уголовное дело.

Ранее 8 января на юго-востоке Москвы неизвестный в камуфляжной форме застрелил мужчину из охотничьего ружья. В ходе оперативных мероприятий полицейские установили местонахождение злоумышленника и блокировали его. При задержании он несколько раз выстрелил в стражей порядка.

Изначально сообщалось, что среди пострадавших полицейских и гражданских лиц нет.

Источник — lenta.ru
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Гость|08.01.2017 12:29|

Можем же. А чего как бараны шли на убой в 37? Прихватили бы с собой пару чекистов.

Гость|08.01.2017 12:48|

Гость писал(a):

Можем же.
Сам то сможешь? В сторонке постоишь, как твои предки в 37?

Гость|08.01.2017 12:55|

Почему не пишут что за мужика он завалил? Может тот мужик сам виноват в чём то.

Имя: Гость
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