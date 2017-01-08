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В стране и мире | Папа Римский отказался от бронированного папамобиля

08.01.2017|13:08
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Папа Римский Франциск заявил, что, в отличие от своих предшественников, не намерен пересаживаться в бронированный автомобиль во время зарубежных поездок. Как сообщает в воскресенье, 8 января, агентство Reuters, об этом понтифик рассказал в предисловии к книге итальянского журналиста и специалиста по Ватикану Андреа Торниелли «Путешествие».

Священнослужитель пояснил, что, несмотря на риски и грозящую ему опасность, он хочет быть ближе к людям. «Возможно, это безрассудно, но должен отметить, что я совершенно не беспокоюсь за себя. Но я всегда переживаю за безопасность тех, кто путешествует со мной, и за людей, которых я встречаю в разных странах. Но Господь всегда с нами», — отметил Папа Римский.

Он также добавил, что понимает необходимость в повышенных мерах безопасности, но «епископ — это пастырь, отец, и между ним и людьми не должно быть преград».

Reuters отмечает, что за последние два года итальянская полиция серьезно усилила меры безопасности в районе Ватикана в связи с участившимися терактами в Европе. Тем не менее Франциск по-прежнему перемещается по Риму на Ford Focus и настаивает, чтобы его охрана не слишком бросалась в глаза.

Написанная Торниелли книга «Путешествие» рассказывает о 17 визитах Папы Римского более чем в 25 стран с 2013 года. В 2017-м понтифик планирует поездки в Португалию, Индию и Бангладеш.

Источник — lenta.ru
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