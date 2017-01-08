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В стране и мире | Древнее сгоревшее городище нашли в Грузии

08.01.2017|12:28
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Археологи нашли древнее городище площадью около 2,5 гектара в регионе Кахетия на востоке Грузии. Об этом сообщило Национальное агентство охраны культурного наследия страны в своем Facebook.

Древнее поселение находится в Сигнахском районе. Оно было создано из сырцового кирпича. Толщина стен построек составляет 1-1,2 метра, на них видны следы сильного пожара.

Некоторые из строений имеют округлую форму. На территории городища также обнаружили окрашенную красной краской глиняную посуду, древнюю штукатурку и точильные камни.

Пока непонятно, к какому периоду относится данная находка. Это станет известно в текущем году, после того, как начнется подробное исследование.

Кроме того, в упомянутом районе был обнаружен курган, относящийся к бронзовому веку. По предварительной оценке, этот погребальный памятник намного больше всех аналогичных сооружений, найденных на востоке Грузии. Диаметр кургана круглой формы составляет 115 метров, высота — 20 метров.

В декабре археологи нашли в Греции руины города, датированного 500 годом до нашей эры.

Источник — lenta.ru
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