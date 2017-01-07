07.01.2017 | 14:54

Ночь на субботу, 7 декабря, стала самой морозной в Москве с начала зимы. Об этом РИА Новости сообщили в погодном центре «Фобос».

По данным метеорологов, воздух в столице остыл до минус 29,9 градуса, а в области — до минус 33,4 градуса. «Даже за последние 120 лет самая низкая температура именно вот в эту рождественскую ночь», — отметили в центре.

При этом рекорд низкой температуры был поставлен в Москве в 1891 году, пишет ТАСС. Тогда в рождественскую ночь зафиксировали почти минус 34,8 градуса. При этом самый теплый день 7 января был в 2007 году: максимальная температура достигла плюс 3,5 градуса.

6 января столичный главк МЧС предупреждал о возможных аномальных морозах до минус 35 градусов в Москве в ночь на 7 и 8 января. В ведомстве предупредили, что из-за низких температур растет угроза возникновения пожаров, а также аварий на коммунальных и энергосистемах.

Ранее самой холодной с начала зимы признавали ночь на 6 января.