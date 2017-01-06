06.01.2017 | 11:01

Сотрудники служб безопасности ФРГ в течение 2016 года семь раз обсуждали потенциальную угрозу от исполнителя теракта в Берлине Аниса Амри, пишет The Wall Street Journal. Последнее совещание проходило за месяц до атаки на рождественский базар, однако спецслужбы не смогли оценить опасность тунисца.

Отмечается, что немецкие спецслужбы вели наблюдение за Амри и предприняли несколько попыток задержать его. Однако сотрудники прокуратуры и полиции считали, что имеющихся улик недостаточно, поэтому тунисца не удавалось задержать.

Кроме того, согласно данным, обнародованным представителями служб безопасности на региональном парламентском слушании, в ходе наблюдения спецслужбы узнали, что Амри изъявлял желание устроить нападение в Германии, а также искал в интернете инструкции по изготовлению бомб. В феврале 2016 года он был помещен в список опасных радикально настроенных исламистов.

19 декабря в столице Германии был совершен теракт. Грузовик, за рулем которого, по данным полиции, находился тунисец Анис Амри, совершил наезд на посетителей уличного рождественского базара. Жертвами атаки стали 12 человек, 48 были ранены. Власти Германии признали случившееся терактом.

Амри удалось скрыться с места нападения. Спустя четыре дня он был застрелен итальянскими полицейскими в городе Сесто-Сан-Джованни (провинция Милан).

Позже в сеть попало видео, на котором Амри присягает на верность террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Ролик признан подлинным и, по данным правоохранительных органов, был записан в Берлине.