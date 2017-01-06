Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|6 янв 2017|11:33
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-2oC
Завтра | Снег |
  71.94  |  $  63.55
 

В стране и мире | В Красноярске четыре человека скончались от отравления коктейлем «Тайм-аут»

06.01.2017|10:55
Печать

В Красноярске четыре человека скончались в результате отравления алкогольным коктейлем «Тайм-аут». Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Тела были обнаружены в четверг, 5 января, около 23:00 в комнате общежития в Кировском районе города. Погибшие — 32-летний мужчина, две его сестры в возрасте 23 и 22 лет, а также 38-летняя женщина.

«Все они в течение дня распивали спиртное, в том числе алкогольный коктейль "тайм-аут", который приобрели в павильоне», — уточнили следователи. По информации портала «НГС.Новости», напиток направлен на экспертизу. Известно, что коктейль продавался в 1,5-литровых пластиковых бутылках.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

В декабре в Иркутске от отравления средством для ванн «Боярышник» скончались 77 человек. Судмедэкспертиза показала, что 74 из них отравились метиловым спиртом, остальные пострадали от приема значительной дозы этилового спирта.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!