06.01.2017 | 10:57

В турецком городе Измире возле здания суда взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой. Об этом сообщает Reuters.

Нападавшие были вооружены автоматами Калашникова и гранатами. По последним данным, погибли два человека — полицейский и один из работников суда. 10 человек пострадали, сейчас они находятся в больнице.

Стражи порядка застрелили двух атаковавших, сейчас полиция и спецслужбы разыскивают третьего. Турецкие власти заявили, что за нападением стоит Рабочая партия Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической.

«Инцидент произошел после того, как офицер полиции потребовал от водителя одного из автомобилей остановиться на блокпосту перед зданием суда, — рассказал губернатор провинции Эрол Аййыдлыз. — Террористы попытались сбежать и привели в действие спрятанное в машине взрывное устройство».

Рабочая партия Курдистана действует на юго-востоке страны. РПК уже не первое десятилетие борется за политические права курдов в стране и создание курдской автономии в ее составе. Перемирие между турецкими властями и курдами было прекращено в июле 2015-го. Поводом для возобновления активной фазы противостояния стал теракт в городе Суруч, когда погибли 32 человека, преимущественно курды.