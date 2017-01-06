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В стране и мире | Два хоккеиста сборной России вошли в символическую пятерку молодежного ЧМ

06.01.2017|13:08
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Хоккеисты молодежной сборной России Илья Самсонов и Кирилл Капризов вошли в символическую пятерку лучших игроков чемпионата мира в Канаде. Об этом в пятницу, 6 января, сообщается на официальном сайте турнира.

Владимир Плющев о лидере российской хоккейной «молодежки» и чемпионате мира

В символическую пятерку также вошли защитники Томас Шабо из Канады и Чарли Макэвой (США), а также форварды Клейтон Келлер (США) и Александр Нюландер (Швеция)

Сборная России завоевала на чемпионате бронзовые медали. Форвард Капризов в семи матчах набрал 12 очков (9 голов + 3 передачи), став самым результативным игроком турнира. Голкипер Самсонов провел шесть встреч и пропустил 13 шайб, отразив 92,97 процента бросков по своим воротам.

Золотые медали мирового первенства в четвертый раз завоевала сборная США. Турнир проходил с 25 декабря по 5 января в Торонто и Монреале.

Источник — lenta.ru
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Гость|06.01.2017 14:11|

Достойно выступили ! Жаль в Пензе спорта нет.Хоккейная школа никакая, только деньги с родителей драть!Чемпионы все чужие, которые кстати отказались выступать за Пензу, по причине мизерного вознаграждения и теперь скажем Захаров из Саратова и Кузнецов из Ставрополя будут выступать за Московскую область.Пора разогнать армию чиновников, пусть в хоккей в валенках играют и ходят в агитпоходы с концертами.

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