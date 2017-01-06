06.01.2017 | 11:02

Госпитализированный в результате нападения боец ММА Расул Мирзаев опознал по фотографии одного из злоумышленников. Об этом в четверг, 5 января, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным источника телеканала, в избиении подозревается Камиль А. Собеседник РЕН ТВ добавил, что пострадавший был знаком со злоумышленниками и причиной избиения могли стать сложные отношения с ними, возникшие из-за девушки.

Мирзаев был избит в ночь на субботу на улице Восточная и ранен из травматического пистолета. Источник в полиции отметил, что после нападения неизвестные скрылись. В результате Мирзаев был госпитализирован и прооперирован. По факту произошедшего возбуждено дело по статье УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Имя Расула Мирзаева стало широко обсуждаться в СМИ в августе 2011 года, когда во время конфликта у московского ночного клуба «Гараж» он ударил студента Ивана Агафонова, которого впоследствии госпитализировали. Спустя несколько дней пострадавший скончался, не приходя в сознание. В ноябре 2012 года боец был признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Его освободили в зале суда, поскольку на момент вынесения приговора он полностью отбыл наказание в следственном изоляторе.