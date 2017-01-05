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В стране и мире | У подмосковной пенсионерки изъяли килограмм героина

05.01.2017|10:30
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Полиция задержала в подмосковных Люберцах пенсионерку, у которой было при себе 48 граммов героина. При обыске в ее квартире было обнаружено еще 880 граммов наркотика. Об этом в среду, 4 января, сообщает ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в хранении наркотических средств установлена 65-летняя местная жительница, у которой во время проведения личного досмотра обнаружен и изъят сверток с неизвестным веществом светлого цвета», — говорится в сообщении. Экспертиза показала, что это героин.

Возбуждено дело по статье УК РФ «Покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере». Максимальное наказание составляет 20 лет лишения свободы.

29 ноября 2016 года полицейские Москвы изъяли у задержанной в одной из квартир на юге города уроженки Средней Азии девять килограммов героина.

Источник — lenta.ru
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