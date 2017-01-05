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В стране и мире | Россияне оказались среди подозреваемых по делу о теракте в Стамбуле

05.01.2017|10:32
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Среди 40 человек, задержанных по делу о теракте в Стамбуле, есть граждане России. Об этом сообщает агентство Dogan.

Задержанные в провинции Измир — девять мужчин, двадцать детей и одиннадцать женщин. Среди них — выходцы из Дагестана и стран Средней Азии, точное число тех и других неизвестно. Ранее сообщалось, что там же были задержаны члены трех семей, некоторые из них жили в городе Конья.

По информации турецкого государственного телеканала TRT World, подозреваемым в совершении теракта в стамбульском ночном клубе Reina является 28-летний Яхья Машрапов. В эфире канала была продемонстрирована фотография киргизского загранпаспорта на его имя. Официального подтверждения данной информации пока нет, сам он отверг обвинения. Власти Киргизии заявили, что проверят эти сообщения.

Подозреваемый в настоящее время находится на свободе. Силовики продолжают его поиск. Спецоперация по его поимке, проведенная в ночь на 2 января в стамбульском районе Зейтинбурну, оказалась безрезультатной.

Жертвами теракта в ночном клубе Reina стали 39 человек, в том числе гражданка России Нурана Гасанова. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство».

Источник — lenta.ru
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