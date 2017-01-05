Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|5 янв 2017|14:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
0oC
Завтра | Облачно |
  71.94  |  $  63.55
 

В стране и мире | Под Оренбургом загорелась нефтяная скважина

05.01.2017|13:06
Печать

В Курчамаевском районе Оренбургской области произошло возгорание на газонефтяной скважине. Об этом четверг, 5 января, сообщает пресс-служба Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям региона.

По информации спасателей, пожар начался около 7:00 по московскому времени в 18 километрах от села Грачевка. «В настоящее время ни пострадавших, ни угрозы для населенного пункта нет», — говорится в сообщении. Также отмечается, что к ликвидации пожара привлечено 20 единиц спецтехники и 56 человек. «Высота факела составляет от 2 до 3 метров», — подчеркивают в региональном ГУ МЧС.

В декабре 2015 года на одной из платформ морского месторождения «Гюнешли» в Каспийском море в результате выхода из строя газовой линии произошло возгорание. В это время на платформе находилось около ста нефтяников, которых эвакуировали на кораблях азербайджанского МЧС.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!