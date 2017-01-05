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В стране и мире | Башкирский школьник погиб при попытке устроить огненное шоу

05.01.2017|11:51
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В Башкирии школьник погиб после игры с газовым баллончиком, сообщается на сайте республиканского управления Следственного комитета.

Днем 4 января двое 12-летних мальчиков купили в магазине в селе Михайловка три баллончика с бытовым газом и стали играть с ними в подсобном помещении. Один школьник набрал газ в рот, чтобы устроить огненное шоу, и потерял сознание. Взрослые обнаружили пострадавшего и доставили в больницу. Несмотря на оказанную помощь, ребенок скончался.

По факту произошедшего начата доследственная проверка.

В апреле двое подростков в Челябинской области погибли при возгорании грузовика. Они проникли в кузов автомобиля, чтобы украсть находившийся в нем товар. Один из подростков умер на месте, второй скончался в больнице. Предположительно, когда один из молодых людей зажег зажигалку, взорвались пары ацетона, выделяемые одноразовой посудой, находившейся в машине.

Источник — lenta.ru
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Гость|05.01.2017 12:35|

Это что-же за посуду нам продают???

Гость|05.01.2017 12:40|

Гость писал(a):

Это что-же за посуду нам продают???
если зажечь спичку под одеялом, то тоже может взорваться

спишут на курение...

Имя: Гость
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