Пензенское информационное агентство|18+|Среда|4 янв 2017|12:33
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-1oC
Завтра | Облачно |
  71.94  |  $  63.55
 

В стране и мире | Журналист заявил об истинной причине крушения «Титаника»

04.01.2017|11:25
Печать

Журналист Шенан Молони (Senan Molony) заявил об истинной, по его мнению, причине крушения трансатлантического парохода «Титаник». Об этом во вторник, 3 января, сообщает газета Independent.

В течение 30 лет Молони проводил научно-исторические изыскания, пытаясь выяснить, что на самом деле произошло с легендарным судном. Для этого он изучал фотографии, сделанные перед отплытием инженерами-электриками в судоверфи Белфаста. Журналист утверждает, что на снимках, возле того места, которым пароход врезался в айсберг, он заметил черные следы длиной примерно девять метров. По его мнению, это может говорить о повреждении, которое имелось у «Титаника» еще до того, как он ушел в плавание.

Independent пишет, что эксперты подтвердили: причиной возникновения данных следов может быть возгорание в одном из хранилищ топлива возле бойлерной. С их точки зрения, несколько недель на судне мог продолжаться пожар, команда старалась потушить пламя, но усилий 12 человек оказалось недостаточно.

Молони уверен: владельцы «Титаника» приказали персоналу молчать о происходящем и скрывать ЧП от пассажиров.

Журналист сделал вывод о том, что от огня обшивка парохода сильно нагрелась, стала слишком хрупкой и при столкновении с айсбергом в корпусе образовалась крупная пробоина. Следовательно, гибель «Титаника» в большей степени вызвана пожаром и преступной халатностью.

1 декабря стало известно, что китайская компания Seven Star Energy Investment Group начала строить копию «Титаника» в натуральную величину. Это будет аттракцион на территории курортного комплекса Romandisea International в провинции Сычуань. По словам представителей фирмы, проект планируется завершить к концу 2017 года.

Британский пароход «Титаник» затонул в апреле 1912 года во время своего первого рейса в результате столкновения с айсбергом. На борту судна находились свыше двух тысяч человек, большинство из них погибли.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!