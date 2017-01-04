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В стране и мире | Аэропорт Калининграда закрыт из-за инцидента с пассажирским самолетом

04.01.2017|11:22
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Калининградский аэропорт Храброво временно закрыт после инцидента с пассажирским авиалайнером. Эту информацию ТАСС подтвердили в администрации воздушной гавани.

Собеседник информагентства объяснил, что до 10:00 по местному времени (11:00 мск) аэропорт не принимает и не отправляет самолеты «по техническим причинам». Характер причин в администрации Храброво не уточнили.

Поздно вечером 3 января Airbus A321 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Калининград, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). На его борту были 167 человек, трое из них после эвакуации обратились за медицинской помощью.

В Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили, что у самолета зафиксировано повреждение шасси. Причины случившегося не называются. По факту инцидента ведется доследственная проверка.

Очевидцы сняли на видео выкатившийся за ВПП самолет и выложили запись в интернет.

Источник — lenta.ru
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