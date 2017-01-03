03.01.2017 | 11:24

Молодежная сборная России по хоккею обыграла датчан в четвертьфинале чемпионата мира и вышла в полуфинал турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась 2 января в Торонто и завершилась победой россиян - 4:0. На 9-й минуте Александр Полунин вывел сборную России вперед, на 20-й минуте отличился Кирилл Капризов, на 48-й минуте Павел Карнаухов довел преимущество до значительного. На 56-й минуте Капризов оформил дубль и установил окончательный счет.

В полуфинале турнира подопечные Валерия Брагина встретятся с победителем пары США - Швейцария. Матч этих команд начнется 3 января в 1:30 мск.

Молодежный чемпионат мира по хоккею проходит в Монреале и Торонто, Канада, с 26 декабря по 5 января.