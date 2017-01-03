03.01.2017 | 11:50

В Соединенных Штатах близнецы родились одновременно в 2016 и 2017 годах с разницей в десять минут. Об этом сообщает Fox News.

Дети родились в больнице в штате Аризона. Первый малыш - Сойер - появился на свет в 23:51 по местному времени 31 декабря, а его брат Эверетт - ровно через 10 минут, уже в новом, 2017 году.

Отец близнецов предположил, что старший будет постоянно подтрунивать над младшим из-за первенства, отмечает телеканал.

Аналогичный случай произошел год назад в Сан-Диего (Калифорния). В местном роддоме в новогоднюю ночь родились две девочки: одна за четыре минуты до полуночи, а вторая — после двенадцати часов ночи.