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В стране и мире | Новый вид уголовного наказания появился в России

02.01.2017|09:29
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В России с 1 января начал действовать новый вид уголовного наказания - принудительные работы. Документ опубликован на сайте Кремля.

Первые четыре исправительных центра открылись в Тамбовской и Тюменской областях, а также в Ставропольском и Приморском краях. В них смогут разместиться до 900 осужденных. Позднее подобные центры откроют во всех регионах.

Данное наказание будет применяться к лицам, совершившим преступления небольшой или средней тяжести, а также к тем, кто впервые совершил тяжкое преступление. Принудительные работы станут альтернативой лишению свободы на срок от двух месяцев до пяти лет.

Заключенные будут жить в общежитиях при исправительных центрах. Самостоятельно выбирать работу или покидать центр они не смогут. Также им полностью запретят употреблять алкоголь и играть в азартные игры. Однако, если к ним не будет претензий со стороны администрации, они смогут претендовать на оплачиваемый отпуск.

В ноябре вице-премьер Ольга Голодец утверждала, что привлечение осужденных к принудительным работам в госкорпорациях станет демократичной мерой. «Это существенно меняет наше законодательство и его демократизирует», - заверила она.

Принудительные работы были включены в Уголовный кодекс РФ в качестве одного из видов наказания в декабре 2011 года. Его должны были начать применять в 2013 году, однако из-за неготовности исправительных центров вступление решения в силу было отложено сначала до 2014, а позднее - до 2017 года.

Источник — lenta.ru
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