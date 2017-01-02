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В стране и мире | Деятельность коллекторов в России ограничили

02.01.2017|09:35
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С 1 января в России ограничиваются действия коллекторов. Вступили в силу закон о защите прав физлиц при возврате просроченной задолженности, а также поправки в закон о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях.

Отныне законодательство разрешает заниматься коллекторской деятельностью только организациям, внесенным в специальный реестр.

Коллекторам запрещается угрожать, вводить в заблуждение или применять физическое и психологическое воздействие на должников. Кроме того, с должниками запрещается контактировать людям с судимостью.

Так называемый закон о коллекторах был подписан Президентом России Владимиром Путиным 3 июля 2016 года.

Активная дискуссия из-за деятельности коллекторов началась в январе прошлого года. Поводом для нее послужил резонансный инцидент, произошедший в ночь на 27 января в Ульяновске, где 44-летний коллектор, занимающийся взысканием долгов, бросил бутылку с зажигательной смесью в окно частного дома. В результате ожоги получили двухлетний ребенок и 56-летний мужчина.

Источник — lenta.ru
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