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В стране и мире | Вместе с российскими дипломатами из США вышлют шеф-повара генконсульства

31.12.2016|09:45
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Под санкции США против российских дипломатов, которым предписано покинуть страну, попал шеф-повар генерального консульства РФ в Сан-Франциско. Об этом сообщается на странице диппредставительства в Facebook.

Как отмечается, высылаемый россиянин — уроженец Ярославля. «Это профессиональный повар, чьим мастерством наслаждались сотни гостей консульства на протяжении трех лет. Он уезжает со своей супругой и двухлетним сыном», — говорится в сообщении.

Генеральный консул Сергей Петров уточнил ТАСС, что всего из диппредставительства высылаются 11 человек — четверо сотрудников и их семьи. «У них есть только один день, чтобы завершить свои дела и упаковать свои вещи. Они вылетят в Россию 31 декабря и встретят Новый год в самолете», — добавили в генконсульстве.

29 декабря власти США решили в течение 72 часов выслать 35 российских дипломатов, а также закрыть доступ к двум объектам, используемым ими. В Белом доме утверждают, что это ответ на притеснение сотрудников американских дипмиссий в Москве.

В МИД РФ пояснили, что общее число россиян, которые должны покинуть США, составляет 96 человек. Речь идет о дипломатах и членах их семей.

Президент Владимир Путин заявил, что не намерен в ответ высылать американских дипломатов. Госдеп США оставил это решение без комментариев. Избранный президент США Дональд Трамп назвал решение российского лидера «отличным ходом».

Источник — lenta.ru
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