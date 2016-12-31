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В стране и мире | Песков рассказал о реакции Путина на его закрытые глаза во время речи президента

31.12.2016|10:10
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Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков рассказал о реакции Владимира Путина на его закрытые глаза во время послания главы государства Федеральному Собранию. Как он уточнил в эфире передачи «Международная пилорама» на телеканале НТВ, камера показала его в момент «максимальной концентрации».

«Через два часа звонит Путин... Он говорит: «Дмитрий Сергеевич, вот эти моменты, акценты, как вы считаете, как они прозвучали?». Я говорю: «Владимир Владимирович, великолепно, мне кажется, это прямо в цель, это достигло аудитории». И после небольшой паузы прозвучал вопрос: «А вы откуда знаете, Дмитрий Сергеевич?» — рассказал Песков.

Он признался, что не знал, что ответить: «Я стал мычать нервно. И голос мне тихо сказал: «Вы же спали все время, Дмитрий Сергеевич». В ответ на вопрос ведущего программы Тиграна Кеосаяна о том, какое у него в тот момент было состояние, Песков сказал: «Суицидальное».

Послание Федеральному Собранию - базовый документ, определяющий позицию главы государства по основным положениям российской политики. В нем излагается президентское видение основных направлений развития России не только на ближайший год, но и на перспективу. Первое обращение было оглашено Борисом Ельциным 24 февраля 1994 года.

В текущем году послание, с которым президент обратился к парламенту, стало для Путина 13-м. Обращение зачитывалось 69 минут, причем большую часть времени глава государства говорил о внутренних делах страны.

Источник — lenta.ru
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Гость|31.12.2016 10:24|

А то что Медведко спит на всех мероприятиях - так тут молчание ягнят

Гость|31.12.2016 10:31|

Гость писал(a):

так тут молчание ягнят
Да пускай, тебе жалко, что ль?

Гость|31.12.2016 10:33|

penzainform.ru писал(a):

в момент «максимальной концентрации».
Напоминает отмазку Астахова о попытке диалога с выжившими детьми. Пора его отправить послом в Турцию вместе с Навкой.

Гость|31.12.2016 10:34|

Он был на телепатической связи. Глаза в тот момент были обращены внутрь.

Имя: Гость
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