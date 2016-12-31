31.12.2016 | 10:33

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин усомнился в том, что в России откажутся от газоснабжения жилого фонда. Об этом он заявил в пятницу, 30 декабря, в интервью Национальной службе новостей (НСН).

«Я думаю, что никакого запрета не будет. С тем же успехом можно запретить использование автотранспорта, потому что очень часто случаются аварии», - сказал Пикин.

По его словам, переоборудование домов, которые изначально проектировались с учетом газоснабжения, потребует значительных средств. «И не факт, что это будет выгоднее для граждан. В частных домах газовое отопление принципиально дешевле электричества», - добавил эксперт.

Ранее в пятницу СМИ сообщили, что в Ростехнадзоре предложили запретить использование газа в жилых домах. Соответствующее письмо глава ведомства Алексей Алешин направил депутату Госдумы Валерию Рашкину. Цель такой инициативы - исключить взрывы и пожары.