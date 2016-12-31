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В стране и мире | Эксперт усомнился в возможности отказа от газоснабжения жилых домов

31.12.2016|10:33
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Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин усомнился в том, что в России откажутся от газоснабжения жилого фонда. Об этом он заявил в пятницу, 30 декабря, в интервью Национальной службе новостей (НСН).

«Я думаю, что никакого запрета не будет. С тем же успехом можно запретить использование автотранспорта, потому что очень часто случаются аварии», - сказал Пикин.

По его словам, переоборудование домов, которые изначально проектировались с учетом газоснабжения, потребует значительных средств. «И не факт, что это будет выгоднее для граждан. В частных домах газовое отопление принципиально дешевле электричества», - добавил эксперт.

Ранее в пятницу СМИ сообщили, что в Ростехнадзоре предложили запретить использование газа в жилых домах. Соответствующее письмо глава ведомства Алексей Алешин направил депутату Госдумы Валерию Рашкину. Цель такой инициативы - исключить взрывы и пожары.

Источник — lenta.ru
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Гость|31.12.2016 10:40|

penzainform.ru писал(a):

«Я думаю, что никакого запрета не будет. С тем же успехом можно запретить использование автотранспорта, потому что очень часто случаются аварии», — сказал Пикин.
Он абсолютно прав. Алешин пусть не ждёт распила.

Гость|31.12.2016 10:43|

Брехня. Это реальный сигнал обществу о грядущей энергетической революции.

Постепенно сигналы будут наращивать, общество готовят к эре Новой Цивилизации БТГ.

БТГ Мотовилова будут установлены в нишах на каждой лестничной клетке, вместо теперешних электрических щитов.

Практически никакой переделки. Плата только за покупку, установку и обслуживание.

Желающие могут взять книгу о теории и практике использования БТГ.

Гражданским пенсионерам льгота.

Гость|31.12.2016 10:50|

газпром башку разобьет этим умникам

Гость|31.12.2016 10:51|

Если уж так беспокоятся о безопасности, то вместо запрещения газа элементарно можно всех обязать ставить в квартирах электромагнитные клапана на газопровод и сигнализаторы загазованности.

Гость|31.12.2016 10:54|

Гость писал(a):

Если уж так беспокоятся о безопасности, то вместо запрещения газа элементарно можно всех обязать ставить в квартирах электромагнитные клапана на газопровод и сигнализаторы загазованности.
Эти клапана уже установлены,но не работают. Я имею в виду соцслужбу. Это надзор за престарелыми и неадекватами.

Гость|31.12.2016 11:25|

Высказывание очередного идиота,такое впечатление будто они почти все разом сбрендили.Дома и подстанции будут просто гореть от нагрузки,и наша разрушенная Чубайсом энергосистема,окончательно-сдохнет.А так света нет,а газ есть.

Имя: Гость
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