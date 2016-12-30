30.12.2016 | 14:01

В Ростехнадзоре предложили запретить использовать газ в жилых домах. Соответствующее письмо руководитель ведомства Алексей Алешин направил депутату Госдумы Валерию Рашкину, сообщает RT.

«Для исключения взрывов и пожаров, которые приводят к человеческим жертвам и разрушениям жилых зданий, предполагается принятие принципиального решения о запрете использования газа в многоквартирных жилых домах — как во вновь строящихся, так и в эксплуатируемых», — говорится в послании.

В качестве альтернативы предлагается установить в домах электробытовые приборы. Когда может быть принято данное решение и обсуждался ли вопрос с другими ведомствами, не сообщается.

Ранее Рашкин предлагал создать межведомственную комиссию по расследованию систематических взрывов газа в жилых домах. Также он выступал за то, чтобы жилые строения были оснащены датчиками загазованности.

Взрывы бытового газа нередко являются причинами обрушения многоэтажных домов и гибели людей. В частности, в ноябре в результате ЧП в жилом доме в Иваново погибли шесть человек, пострадали восемь.