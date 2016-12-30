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В стране и мире | Назван действенный способ похудения

30.12.2016|13:25
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Ученые из Ноттингемского университета (Великобритания) назвали эффективный способ похудения. Посвященное этому исследование опубликовано в The Journal of Human Nutrition, кратко о нем сообщает издание The Telegraph.

Одним из секретов действенного похудения специалисты назвали завышенные планы по темпам сброса избыточной массы тела. К своим выводам ученые пришли, проанализировав данные о 24 тысячах человек, которые пытались похудеть в течение 12 месяцев.

Те, кто запланировал на 27 процентов снизить массу тела, потеряли в среднем только 19 процентов. Захотевшие похудеть на 16-21 процент, сбросили всего 14 процентов. В большинстве случаев достигали своей цели лишь те, кто пожелал на 10 процентов снизить массу тела.

Исследование ученых показывает, что люди, которые ставили наиболее амбициозные цели, как правило, не достигали их, но тем не менее теряли вес интенсивнее остальных. Это позволяет, по мнению экспертов, использовать такой прием как одно из средств борьбы с лишним весом.

Источник — lenta.ru
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