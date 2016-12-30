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В стране и мире | К Земле приблизятся две кометы

30.12.2016|13:34
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Астрономы миссии NEOWISE обнаружили два объекта, которые приближаются к Земле. Об этом сообщает НАСА.

Первый объект, комета C/2016 U1 NEOWISE, достигнет ближайшей к Солнцу точки, расположенной внутри орбиты Меркурия, 14 января. Небесное тело было открыто 21 октября 2016 года.

Второй объект, 2016 WF9, который является астероидом или кометой без пылевого облака, достигнет орбиты Земли 25 февраля, оказавшись на расстоянии 51 миллион километров от планеты. В диаметре 2016 WF9 достигает 1 километра. Объект был зарегистрирован 27 ноября 2016 года.

Оба небесных тела не представляют опасности для планеты. Объекты были открыты в рамках миссии NEOWISE (NEO Wide-Field Infrared Survey Explorer), предполагающей обзор неба в инфракрасном диапазоне.

Источник — lenta.ru
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Гость|30.12.2016 14:00|

penzainform.ru писал(a):

обнаружили два объекта, которые приближаются к Земле.
Что то давно не слышно о конце света?

Гость|30.12.2016 14:04|

Гость писал(a):

Что то давно не слышно о конце света?
так денег у населения нет всё равно - чё их стимулировать на шопинг

Имя: Гость
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