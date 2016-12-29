29.12.2016 | 13:12

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси планы возобновления в ближайшее время воздушного сообщения между странами. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств, в частности, поговорили о восстановлении регулярных рейсов между Москвой и Каиром.

Во вторник, 27 декабря, министр транспорта России Максим Соколов предположил, что прямое авиасообщение с Египтом может быть открыто в январе 2017 года. Ранее в тот же день источник в ведомстве Соколова рассказал, что российские эксперты до конца 2016 года проверят новый терминал аэропорта Каира.

В среду, 21 декабря, Путин и ас-Сиси провели аналогичную беседу. Тогда они отметили, что результаты совместной работы российских и египетских экспертов в области авиабезопасности и представителей спецслужб дают основания для возобновления в ближайшее время воздушного сообщения между столицами двух стран.

В ноябре сообщалось о том, что авиарейсы между двумя государствами могут стартовать в начале 2017 года. Сначала лайнеры будут летать по маршруту Москва - Каир, а затем и в другие города страны.

Осенью 2015 года самолет, на борту которого находились 224 человека (преимущественно россияне), разбился на Синайском полуострове в результате теракта. После этого Москва приостановила авиасообщение с Египтом, а также потребовала усилить меры авиационной безопасности в Арабской Республике.