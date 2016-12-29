Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|29 дек 2016|13:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-3oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-7oC
-5oC
Завтра | Облачно |

  63.57 $ 60.87 — курс продажи

  62.67 $ 59.93 — курс покупки

  63.57  |  $  60.87
 

В стране и мире | Путин обсудил с президентом Египта скорое возобновление авиасообщения

29.12.2016|13:12
Печать

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси планы возобновления в ближайшее время воздушного сообщения между странами. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств, в частности, поговорили о восстановлении регулярных рейсов между Москвой и Каиром.

Во вторник, 27 декабря, министр транспорта России Максим Соколов предположил, что прямое авиасообщение с Египтом может быть открыто в январе 2017 года. Ранее в тот же день источник в ведомстве Соколова рассказал, что российские эксперты до конца 2016 года проверят новый терминал аэропорта Каира.

В среду, 21 декабря, Путин и ас-Сиси провели аналогичную беседу. Тогда они отметили, что результаты совместной работы российских и египетских экспертов в области авиабезопасности и представителей спецслужб дают основания для возобновления в ближайшее время воздушного сообщения между столицами двух стран.

В ноябре сообщалось о том, что авиарейсы между двумя государствами могут стартовать в начале 2017 года. Сначала лайнеры будут летать по маршруту Москва - Каир, а затем и в другие города страны.

Осенью 2015 года самолет, на борту которого находились 224 человека (преимущественно россияне), разбился на Синайском полуострове в результате теракта. После этого Москва приостановила авиасообщение с Египтом, а также потребовала усилить меры авиационной безопасности в Арабской Республике.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!