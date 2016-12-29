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В стране и мире | На уроках ОБЖ школьников научат правильно питаться

29.12.2016|18:14
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Школьникам на уроках ОБЖ будут рассказывать о правильном питании. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова, видео доступно на сайте «Вести.Ru».

«Мы с министерством образования пересмотрели программу уроков, которые называются ОБЖ. И вот в рамках этих уроков для разных возрастов детей мы подготовили совершенно новые программы по здоровому образу жизни, которые включают самые разные аспекты, в том числе питание», — сказала Скворцова.

В декабре директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу раскритиковала содержание школьных учебников ОБЖ. «Если одни вообще не затрагивают важнейшие аспекты оказания первой помощи, то у других можно встретить просто чудовищные ошибки», — утверждала она. После этого в главке МЧС по Петербургу пообещали помочь исправить ошибки в учебниках ОБЖ и поучаствовать в разработке нового подхода к обучению приемам оказания первой помощи.

В сентябре Скворцова утверждала, что на ОБЖ детям будут рассказывать, как вести здоровый образ жизни и оказывать первую помощь, сообщал ТАСС. Разработка новой учебной программы началась весной.

Источник — lenta.ru
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Гость|29.12.2016 18:27|

А кто наконец выполнит обещание о 25 милионах достойных рабочих местах? Питание не бесплатно. Или:" Даст Бог день, даст и пищу"? не даёт ведь.

Имя: Гость
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