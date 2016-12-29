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В стране и мире | Москвичка умерла после укола лидокаина на дому

29.12.2016|16:59
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Жительница Москвы, которой сотрудник одной из частных клиник сделал инъекцию лидокаина на дому, скончалась. Уголовное дело, возбужденное по части 2 статьи 235 УК РФ («Незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности»), расследуется столичным главком СКР, говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, 27 декабря 36-летняя москвичка обратилась за медицинской помощью в коммерческую организацию (уточняется, что учреждение не имело лицензии на оказание неотложной врачебной помощи). Прибывший по адресу ее проживания сотрудник сделал пациентке инъекцию лидокаина — местного анестетика. После этого ей стало плохо. Через некоторое время женщина скончалась.

Сотрудники СКР устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, будет дана правовая оценка действиям сотрудника клиники и ее руководства.

В сентябре этого года подмосковные следователи возбудили уголовное дело по факту оказания медицинских услуг, повлекших по неосторожности смерть пятилетней девочки. Предполагаемой причиной смерти ребенка, направленного в московскую больницу с высокой температурой и лихорадкой, стал криптогенный сепсис, развившийся после посещения стоматолога. Позднее дантист был отстранен от занимаемой должности.

Источник — lenta.ru
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