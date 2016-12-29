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В стране и мире | Комиссия назвала техническую неисправность причиной катастрофы Ту-154

29.12.2016|13:13
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Глава Минтранса России Максим Соколов, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию катастрофы Ту-154 Минобороны, заявил, что на борту самолета, очевидно, нештатно сработала техника. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщает РИА Новости.

«Самолет при ударе о водную поверхность и, в последующем, о дно Черного моря практически полностью разрушился, что, конечно же, осложнило проведение поисковой операции», — добавил он. Соколов также призвал воздержаться от распространения любых версий по катастрофе Ту-154 до окончательного объявления результатов работы комиссии.

В Минобороны заявили, что окончательные выводы по причинам катастрофы самолета будут сделаны не ранее, чем через 30 суток.

Ранее в четверг стало известно, что третий бортовой самописец самолета Ту-154 поврежден. Состояние двух других бортовых самописцев удовлетворительное, их анализ проводится в Москве.

29 декабря источник в силовых структурах сообщил о завершении основной фазы поисково-спасательной операции в районе катастрофы Ту-154. По неподтвержденным сведениям, на поверхность подняты тела 19 погибших, также готовится выкладка основных фрагментов самолета.

Ту-154Б-2, принадлежавший 223-му летному отряду Минобороны, следовал в сирийскую Латакию. Он вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский и приземлился в Сочи на дозаправку. Вскоре после повторного взлета борт рухнул в море. Погибли 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.

Источник — lenta.ru
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Гость|29.12.2016 13:48|

Память о погибших символах России навечно останется в сердцах истинных патриотах.

Сейчас операция завершена, все фрагменты подняты из воды.

Об этом сообщает eadaily.com со ссылкой на источник в штабе поисковой операции.

«Активная фаза поисковой операции в акватории Черного моря завершена», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на поверхность воды подняты практически все элементы разбившегося самолета.

«Из воды подняты последние обнаруженные обломки самолета», — сказал собеседник агентства. Он сообщил, что всего найдено более 1800 фрагментов и обломков лайнера. Также обнаружены 19 тел и 239 фрагментов тел погибших.

Сейчас группировка кораблей, задействованная в поисковых работах и мероприятиях по поднятию частей фюзеляжа, покинула зону акватории Черного моря.

Обломки самолета нашли в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50−70 метров. Самолет Ту-154 Минобороны РФ разбился в 05:25 мск 25 декабря через 2 минуты после вылета из аэропорта Адлер.

Самолет следовал рейсом из аэропорта Чкаловский на авиабазу российских ВКС Хмеймим в Сирии с дозаправкой в Сочи. На борту были военнослужащие, представители СМИ, правозащитник Елизавета Глинка (доктор Лиза), и артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ. Погибли все 92 человека.

Гость|29.12.2016 13:51|

Гость писал(a):

найдено более 1800 фрагментов и обломков лайнера. Также обнаружены 19 тел и 239 фрагментов тел погибших.

Гость|29.12.2016 13:54|

penzainform.ru писал(a):

заявил, что на борту самолета, очевидно, нештатно сработала техника
Только что написали,никаких отказов техники не было.Полет длился 70 секунд.Упал с высоты 250м при скорости 370.

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