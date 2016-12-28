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В стране и мире | В Китае умер старейший в мире самец панды

28.12.2016|17:12
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В китайской провинции Сычуань умер старейший в мире самец панды, сообщает в среду, 28 декабря, Global Times. Зверю по кличке Пан-Пан был 31 год.

Животное обитало в национальном центре защиты и изучения больших панд (The Giant Panda Protection and Research Center of China). В сентябре 2015 года сообщалось, что на свое 30-летие Пан-Пан получил в подарок от сотрудников зоосада напоминающую торт ледяную скульптуру, которую украсили морковью.

Пан-Пан становился отцом более 130 раз. Его детеныши составляют четвертую часть всех выведенных в неволе панд.

В октябре в Гонконге умерла старейшая в мире самка панды по кличке Цзя Цзя. Ей было 38 лет. На данный момент, старейшей является 36-летняя панда по кличке Басы, которая живет в Центре исследования гигантских панд в городе Фучжоу (провинция Фуцзянь). Как правило, в неволе панды доживают примерно до 30 лет.

Источник — lenta.ru
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