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В стране и мире | У безработных супругов в Москве отняли шесть миллионов рублей

28.12.2016|11:57
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Двое неизвестных ограбили безработного москвича и его супругу более чем на шесть миллионов рублей. Об этом в среду, 28 декабря, в пресс-службе столичного главка полиции сообщили телеканалу «360».

«27 декабря в 18:34 в полицию позвонил мужчина 1962 года рождения. Заявитель рассказал, что их с супругой квартира выставлена на продажу. Утром к ним под видом покупателей пришли двое неизвестных. Угрожая пистолетами, злоумышленники сковали супругов и риелтора наручниками, связали пластиковыми хомутами и потребовали деньги», - сообщили в региональном управлении ведомства.

Узнав, что денежные средства находятся в банке, грабители освободили жену заявителя. После этого один из злоумышленников проводил женщину в банк, где она сняла деньги со счетов и передала налетчику. После этого они вернулись в квартиру, освободили пострадавшего и скрылись. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.

5 августа стало известно, что на северо-востоке Москвы двое неизвестных избили и отняли у безработного 8,3 миллиона рублей.

Источник — lenta.ru
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Гость|28.12.2016 12:05|

полюбому риэлтор наводчик

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