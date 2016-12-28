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В стране и мире | Опубликованы последние слова пилотов Ту-154

28.12.2016|11:51
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Эксперты расшифровали запись бортового речевого самописца потерпевшего крушение над Черным морем Ту-154. Об этом со ссылкой на источник, близкий к следствию, во вторник, 27 декабря, сообщает Life.

Разговор в кабине пилотов прерывается восклицанием: «Закрылки, сука!» После этого звучат слова: «Командир, падаем!»

По словам источника, пленка речевого черного ящика не пострадала при падении самолета. Работа со вторым, параметрическим самописцем пока не начата.

Источник в оперативном штабе на месте катастрофы подтвердил агентству «Интерфакс» эту версию. «По предварительным данным, на борту рассогласованно сработали закрылки, в результате их невыхода подъемная сила была потеряна, скорость не была достаточной для набора высоты, и самолет свалился», - сообщил он.

Самолет Ту-154Б-2, принадлежавший 223-му летному отряду Минобороны, направлялся в Латакию (Сирия). Он вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский и приземлился в Сочи на дозаправку. Вскоре после повторного взлета воздушный борт рухнул в море. Погибли 92 человека: 84 пассажира и восемь членов экипажа.

На борту находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, в том числе руководитель Валерий Халилов, съемочные группы трех телеканалов, военные и еще несколько человек, включая исполнительного директора благотворительной организации «Справедливая помощь» Елизавету Глинку, известную как Доктор Лиза, и главу департамента культуры Минобороны Антона Губанкова.

Источник — lenta.ru
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