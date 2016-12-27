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В стране и мире | Валокордин перестанут отпускать без рецепта

27.12.2016|14:44
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Правительство России приняло решение сделать спиртосодержащее лекарственное средство валокордин рецептурным препаратом, начиная со второго квартала 2017 года оно будет отпускаться по рецепту врача, заявил ТАСС вице-премьер Александр Хлопонин.

«Я думаю, что в первом квартале мы окончательно примем решение, изменим нормативные акты. Я думаю, что [валокордин] отпускаться будет в аптеках по рецепту», - рассказал Хлопонин.

По его словам, сейчас правительство обсуждает возможность аналогичных мер в отношении других широкодоступных спиртосодержащих лекарственных средств, в том числе йода и зеленки. Вице-премьер отметил, что все «спиртосодержащие жидкости двойного назначения» однозначно станут рецептурными.

Ранее Хлопонин говорил о намерении правительства ограничить и объем тары.

«Зачем это в таре, в которой пол-литра? Мне кажется, это несерьезно. Поэтому будут ограничения и по таре, и по местам продажи», - заявил вице-премьер на встрече с журналистами 22 декабря. Также он объявил о разработке правительственных поправок в статьи Административного и Уголовного кодексов, ужесточающих наказание за продажу суррогатного алкоголя.

Ограничения безрецептурного отпуска спиртосодержащих препаратов связаны с массовым отравлением лосьоном для ванн «Боярышник» в Иркутской области. По данным на 26 декабря, число жертв выросло до 77 человек.

В связи с этим Роспотребнадзор ввел запрет на розничную торговлю непищевой продукцией с содержанием спирта более 25 процентов, действовать он будет 30 суток. Исключения сделаны для парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей.

Источник — lenta.ru
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Гость|27.12.2016 14:52|

напугали

кому он нужен валокордин -этот

спирт очищают известью

и вся остальная еда тоже с непонятным гидрогенизированным пальмовым маслом

дезодорированным маслом высшей очистки

кушай сам такую пищу

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