27.12.2016 | 14:44

Правительство России приняло решение сделать спиртосодержащее лекарственное средство валокордин рецептурным препаратом, начиная со второго квартала 2017 года оно будет отпускаться по рецепту врача, заявил ТАСС вице-премьер Александр Хлопонин.

«Я думаю, что в первом квартале мы окончательно примем решение, изменим нормативные акты. Я думаю, что [валокордин] отпускаться будет в аптеках по рецепту», - рассказал Хлопонин.

По его словам, сейчас правительство обсуждает возможность аналогичных мер в отношении других широкодоступных спиртосодержащих лекарственных средств, в том числе йода и зеленки. Вице-премьер отметил, что все «спиртосодержащие жидкости двойного назначения» однозначно станут рецептурными.

Ранее Хлопонин говорил о намерении правительства ограничить и объем тары.

«Зачем это в таре, в которой пол-литра? Мне кажется, это несерьезно. Поэтому будут ограничения и по таре, и по местам продажи», - заявил вице-премьер на встрече с журналистами 22 декабря. Также он объявил о разработке правительственных поправок в статьи Административного и Уголовного кодексов, ужесточающих наказание за продажу суррогатного алкоголя.

Ограничения безрецептурного отпуска спиртосодержащих препаратов связаны с массовым отравлением лосьоном для ванн «Боярышник» в Иркутской области. По данным на 26 декабря, число жертв выросло до 77 человек.

В связи с этим Роспотребнадзор ввел запрет на розничную торговлю непищевой продукцией с содержанием спирта более 25 процентов, действовать он будет 30 суток. Исключения сделаны для парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей.